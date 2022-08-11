انت الان تتابع خبر ازمة الكهرباء: انقطاع لاكثر من 15 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شكا اصحاب المهن الحرة من ازمة انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من خمس عشرة ساعة في اليوم الواحد , الامر الذي تسبب بركود الحركة التجارية،واضطرهم للجوء الى المولدات الاهلية التي تكلفهم اموالا طائلة

انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة خاصة خلال فصل الصيف , مشهد اعتاد عليه العراقيون منذ تسعة عشر عاما ، هنا وبداخل هذا الحي توقفت حياة المهن الحرة بسبب هذا الانقطاع فلا اجهز كهربائية تعمل ولا حركة تجارية تحسن من الوضع المعيشي لاصحاب هذه المهنة



الحال ذات الحال لاصحاب المهن الاخرى الذين يتحدون الظروف المناخية القاسية من اجل لقمة العيش فهذا الشاب تحدث متسائلا هل يعيش المسؤولون حياة مشابهة لما يعيشه المواطنون الذين باتوا تحت رحمة اصحاب المولدات الاهلية والتي تكلفهم اموالا طائلة.