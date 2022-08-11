زيدان ووزير الموارد يبحثان الاجراءات القضائية بحق المخربين والمتجاوزين على المياه

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، خلال استقباله وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاجراءات القضائية بحق المخالفين للقانون من المتجاوزين والمخربين للقنوات الاروائية.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني وبحث معه الاجراءات القضائية بحق المخالفين للقانون من المتجاوزين والمخربين للقنوات الاروائية".



واشار زيدان وفق البيان الى، ان "تخريب الممتلكات العامة جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الارهاب بموجب المادة الثانية الفقرة (1) منها ويجب اتخاذ الاجراءات المشددة بحق من يرتكب هذه الجرائم".

