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انت الان تتابع خبر كاسيميرو: شعار ريال مدريد يجبرنا على الفوز بالألقاب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-08-11 | 08:20
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أعرب البرازيلي كاسيميرو، لاعب خط وسط ريال مدريد، عن سعادته بحصد كأس السوبر الأوروبي، ، بعد الفوز بثنائية نظيفة على آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وقال كاسيميرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنه لقب مهم، هذا النادي يسير بهذه الطريقة، فمن المهم أن نبدأ الموسم بفوز، وأعتقد أننا نستحق الفوز وعلينا الاحتفال".
وأضاف: "ريال مدريد المفضل دائما للألقاب، وهذا الشعار يجبرك دائما على الفوز وتقديم كل شيء على أرض الملعب، فالنادي يعيش على الانتصارات مهما كانت الظروف".
وعن الصفقات الجديدة تشواميني وروديجر، علق: "صحيح أنه في العام الماضي كان لدينا لاعبون بجودة عالية، وانضم لنا هذا العام لاعبون سيساهمون كثيرًا، وسيلعبون بحماس كبير".
وأتم بالحديث عن كريم بنزيما: "لم يتغير، لقد تحدثنا دائما عن كونه أفضل مهاجم في العالم، وخلال هذين العامين اتخذ خطوة إلى الأمام ليساعد الفريق، ومن الواضح أنه سيفوز بالكرة الذهبية، لأنه لا يوجد أحد يقترب منه".
وأضاف: "ريال مدريد المفضل دائما للألقاب، وهذا الشعار يجبرك دائما على الفوز وتقديم كل شيء على أرض الملعب، فالنادي يعيش على الانتصارات مهما كانت الظروف".
وعن الصفقات الجديدة تشواميني وروديجر، علق: "صحيح أنه في العام الماضي كان لدينا لاعبون بجودة عالية، وانضم لنا هذا العام لاعبون سيساهمون كثيرًا، وسيلعبون بحماس كبير".
وأتم بالحديث عن كريم بنزيما: "لم يتغير، لقد تحدثنا دائما عن كونه أفضل مهاجم في العالم، وخلال هذين العامين اتخذ خطوة إلى الأمام ليساعد الفريق، ومن الواضح أنه سيفوز بالكرة الذهبية، لأنه لا يوجد أحد يقترب منه".