كاسيميرو: شعار ريال مدريد يجبرنا على الفوز بالألقاب

وقال كاسيميرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنه لقب مهم، هذا النادي يسير بهذه الطريقة، فمن المهم أن نبدأ الموسم بفوز، وأعتقد أننا نستحق الفوز وعلينا الاحتفال".

وأضاف: "ريال مدريد المفضل دائما للألقاب، وهذا الشعار يجبرك دائما على الفوز وتقديم كل شيء على أرض الملعب، فالنادي يعيش على الانتصارات مهما كانت الظروف".



وعن الصفقات الجديدة تشواميني وروديجر، علق: "صحيح أنه في العام الماضي كان لدينا لاعبون بجودة عالية، وانضم لنا هذا العام لاعبون سيساهمون كثيرًا، وسيلعبون بحماس كبير".

وأتم بالحديث عن كريم بنزيما: "لم يتغير، لقد تحدثنا دائما عن كونه أفضل مهاجم في العالم، وخلال هذين العامين اتخذ خطوة إلى الأمام ليساعد الفريق، ومن الواضح أنه سيفوز بالكرة الذهبية، لأنه لا يوجد أحد يقترب منه".

