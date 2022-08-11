انت الان تتابع خبر الحرائق في فرنسا.. تدمير غابات وإجلاء آلاف الأشخاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قيادة الشرطة المحلية في بيان أن "الحريق مستعر بشدة وامتد إلى مقاطعة لاند (جنوب). تم إجلاء سكان بلديات هوستن وسان ماغن وقطاعات في بيلين بيلييه"، أي ما يعادل نحو 3800 شخص.

وهذه البلدات تقع في قلب غابات اللاند دو غاسكونيو في جنوب ساحل المحيط الأطلسي الفرنسي.



كما أتت النيران على 16 منزلا في عدة مناطق من مقاطعة بيلين بيلييه حيث كانت تجري عملية إخلاء لنحو الفي شخص. وقالت قيادة الشرطة "لم تسجل أي اصابات".

ويوجد حوالي 500 من رجال الإطفاء في الموقع مدعومين بقاذفات مياه تابعة للأمن المدني.

كما ذكرت قيادة الشرطة أن "النار تتجه نحو الطريق السريع A63 (الطريق السريع في الجنوب الغربي باتجاه بايون - بوردو)".

وتابعت: "أن مشغل الطريق السريع لا يرى أي عائق يحجب الرؤية، ولكن في الوقت الحالي تم تخفيض السرعة إلى 90 كلم/ ساعة، والاقتصار على قاطعيي مرور من أصل ثلاثة في اتجاه بايون-بوردو". ومن المحتمل قطع الطريق السريع حسب تطور الحريق، بحسب المصدر.



وخلال الليل، أعلنت قيادة الشرطة في مقاطعة لاند المجاورة أن الحريق في جيروند "امتد بشكل غير موآت للوصول إلى المقاطعة"، مما أدى إلى إجلاء 215 شخصًا في شمال المقاطعة.

وشهدت جيروند في منتصف شهر يوليو حريقين "غير مألوفين"، أحدهما في لانديراس التي تبعد 40 كيلومترا جنوب بوردو، والثاني في تيستي دو بوك في حوض آركاشون السياحي، ودمرا 20800 هكتار من الغابات واستدعيا إجلاء أكثر من 36 ألف شخص.

وتمت السيطرة على الحريق في حوض أركاشون، بالقرب من يون دو بيلا، في 29 يوليو، لكن حريق لانديراس الذي لا يزال تحت مراقبة رجال الإطفاء لم يخمد إلا في 25 يوليو.