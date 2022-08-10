الاتحاد يحصر مهمة تدريب أسود الرافدين بثلاثة أوروبيين

وقال عضو الاتحاد احمد الموسوي، في مؤتمر صحافي، إن "اتحادَ الكرة سيبحثُ اختيارَ الشَركةِ المُجهزةِ للتجهيزاتِ الرياضيّةِ لمُنتخباتنا الوطنيّةِ في الاجتماعِ المُقبلِ للمكتبِ التنفيذيّ المُرجح مَطلع الأسبوع المُقبل".وبين، أن "الاتحاد بصدَدِ العملِ على توفيرِ قاعِدةِ بياناتٍ محدثةٍ بشكلٍ إلكترونيّ تضمُّ إحصائياتَ اللاعبين المُغتربين من لاعبي المُنتخبِ الوطنيّ مروراً بالأولمبيّ والشَباب والناشئين لتعزيزِ المَعلوماتِ المُتوفرةِ في اتحادِ الكرة منذ سنواتٍ عدة، كما تمّ تفعيلُ تعاون مشتركٍ مع وزارةِ الداخليّة والجهاتِ المعنيةِ لتجاوزِ أي معرقلاتٍ تقفُ بوجهِ إكمال الأوراق الرسميّة".

وتابع الموسوي، أن "اتحادَ الكرة قرّرَ الاعتمادَ على 85 ‎%‎ من الملاكاتِ الموجودة في البصرة في التحضيرِ والتهيئةِ لبطولةِ كأس الخليج 25 التي ستضيفها البصرةُ، منها ملاكاتُ البصرة الإداريّة والفنيّة والأمنيّة والصحيّة ضمن اللجانِ العاملةِ في خليجي 25، وستكون هناك لجانٌ تخصصيّةٌ من بغداد والمحافظاتِ من اتحادِ الكرة والاتحادات الفرعيّة في البصرة والمُحافظات الأخرى".

