انت الان تتابع خبر نصائح للتخطيط لحفل الزفاف مثالي (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1. اختيار الموعدالخطوة الأولى لحفل زفاف ناجح هي اختيار الموعد المناسب، إذا كانت لديكِ فكرة عن موعد الزواج، فيجب أن تكون هذه هي خطوتكِ الأولى، وبمجرد أن تقرري ذلك، يمكنك البدء في التخطيط لكل شيء لمتابعته.العامل الآخر الذي تجب مراعاته عند اختيار التاريخ هو الموسم، تختلف الفصول مع توقعات وأنواع مختلفة من حفلات الزفاف، على سبيل المثال: عادة تتمحور حفلات الزفاف الشتوية حول الملابس الرسمية وعدد أقل من الأنشطة الخارجية للضيوف.لكن تكون حفلات الزفاف الصيفية غير رسمية من حيث قواعد اللباس وتنطوي على الكثير من المرح في الهواء الطلق للضيوف، وبشكل عام من خلال قضاء الوقت في تحديد موعدك في وقت مبكر من العملية، ستوفرين على نفسك الكثير لاحقًا.2. البحث عن المكان المثاليقد يكون العثور على المكان المثالي أمراً صعباً، لكنها خطوة أولى مهمة في التخطيط لحفل الزفاف، وللعثور على المكان المثالي لحدثكِ ابدئي بالنظر في حجم ونوع الحدث الذي تخططين له، وبمجرد تضييق نطاق اختياراتكِ في أماكن قليلة، خذي بعض الوقت لتدوين مزاياها وعيوبها، وسيساعدكِ هذا في إعطائكِ فكرة عن أيهما مناسب لكِ ولاحتياجاتكِ.3 .اختيار الألوانالخطوة الأولى للتخطيط لحفل الزفاف الخاص بكِ هي اختيار الألوان، وقد تكون هذه خطوة صعبة، لكنها خطوة مهمة، ويمكن أن يساعد اختيار لوحة الألوان المناسبة لحفل الزفاف في ضبط نغمة وموضوع الحدث بأكمله، وتحتاجين إلى العثور على الألوان المناسبة لتصميم مكان حفل الزفاف وأسلوب الملابس لأصدقائكِ، وغيرها من التفاصيل.4 . فستان الزفافهناك العديد من العناصر في حفل الزفاف، لكن من أهمها اختيار الفستان الملائم لكِ، ويجب أن يكون الفستان أنيقاً وفريداً من نوعه، وقبل أن تذهبي لشراء فستانكِ، فكري في النمط الذي تريدينه ونوع القماش الذي ترغبين في ارتدائه، وقد ترغبين في زيارة عدد قليل من المتاجر قبل اتخاذ قراركِ النهائي، حتى تتمكني من إلقاء نظرة على الأنماط المختلفة، ومعرفة أي منها يناسب ذوقكِ ونوع جسمكِ.5 . اختيار الزهورأول شيء يجب أن تفكري فيه عند التخطيط لحفل الزفاف هو الزهور، ويمكن أن تكون الزهور هي الفرق بين حدث ممل واحتفال أنيق، لذلك من المهم اختيار الأزهار المثالية، حيث تأتي الأزهار بجميع الأشكال والألوان والأحجام والأنماط، ما يعني أن هناك احتمالات لا حصر لها ليومكِ الكبير.