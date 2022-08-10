محمد رمضان يسخر من فنانة شهيرة (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - كرّر الفنان محمد رمضان سخريته من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، بعدما أعلنت تراجعها عن تصريح سابق أبدت خلاله رفضها المشاركة معه في أعماله بدور أمه.



ونشر رمضان عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" تصريح الفنانة سميرة عبدالعزيز، الذي قالت خلاله إنها تراجعت عن فكرة تجسيد دور أم محمد رمضان في أحد أعماله، وأبدت موافقتها على القيام بالدور. وعلّق رمضان على التصريح قائلاً: "يااااه أخيراً يا أستاذة... أنا قلبي هيوقف م الفرحة... بس للأسف فيلمي المقبل طالع يتيم الأم".

وفي سياق متصل، يعيش الفنان محمد رمضان هذه الأيام حالة من النشاط الفني، بعدما بدأ تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذي تشاركه في بطولته الفنانتان نيللي كريم وإلهام شاهين في تجربة هي الأولى تجمع بينهم. والفيلم من إنتاج شركة "العدل غروب"، إخراج محمد جمال العدل، وتأليف الدكتور مدحت العدل.