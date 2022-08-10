مصرع ثلاثة أشخاص إثر حادث سير في بغداد (صور)

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "حادث سير مروع حدث بين عجلتين الاولى نوع مرسيدس والثانية نوع جارجر، على طريق سريع الشعلة بالقرب من شارع ٦٠".

واضاف، أن "الحادث تسبب بمصرع ثلاثة اشخاص".

وصارت الحوادث المرورية ماكينة جديدة تُضاف إلى مكائن سلب وقطف أرواح العراقيين بعد أن كانت الصدارة لماكينات العمليات الإرهابية التي طالتهم خلال العقدين الأخيرين، إذ تجاوزت أعداد ضحاياها 3 أضعاف أعداد ضحايا أعمال العنف والإرهاب خلال العامين الماضيين.



وتقتل حوادث الطرق ما يقرب من 1.3 مليون شخص كل عام، أي بمعدل أكثر من وفاتين كل دقيقة، مع حدوث أكثر من 9 من بين كل 10 وفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.