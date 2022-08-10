المالية تصدر تنويها بشأن فروقات أجور المحاضرين – عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "على كافة وحدات الانفاق في المحافظات مراجعة مخوليهم للوزارة لاستلام كتب فروقات اجور المحاضرين بأستثاء محافظتي واسط والمثنى".

واضافت ان "العمل جاري على تدقيق القوائم ليتسنى لدائرة الموازنة اجراء الازم"، مشيرة الى ان "المبالغ مؤمنة لاجور المحاضرين المجانيين كافة دون استثناء".

