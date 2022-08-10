انت الان تتابع خبر المالية تصدر تنويها بشأن فروقات أجور المحاضرين – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تنويها بشأن فروقات أجور المحاضرين، فيما دعت وحدات الانفاق بالمحافظات الى استلام كتب الفروقات، باستثناء محافظتين.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "على كافة وحدات الانفاق في المحافظات مراجعة مخوليهم للوزارة لاستلام كتب فروقات اجور المحاضرين بأستثاء محافظتي واسط والمثنى".
واضافت ان "العمل جاري على تدقيق القوائم ليتسنى لدائرة الموازنة اجراء الازم"، مشيرة الى ان "المبالغ مؤمنة لاجور المحاضرين المجانيين كافة دون استثناء".
واضافت ان "العمل جاري على تدقيق القوائم ليتسنى لدائرة الموازنة اجراء الازم"، مشيرة الى ان "المبالغ مؤمنة لاجور المحاضرين المجانيين كافة دون استثناء".