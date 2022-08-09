الكشف عن عدد زائري كربلاء في يوم عاشوراء - عاجل

وقال الميالي لـ السومرية، إن "عدد الزائرين لمحافظة كربلاء المقدسة في يوم عاشوراء بلغ أكثر من 6 مليون زائر"، مبيناً أن الساعات القليلة المقبلة ستعلن احصائية مفصلة بشأن أعداد الزائرين".

وأضاف، أن "القوات الأمنية نشرت أكثر من 20 كاميرا حرارية في المحافظة وتم مسك الارض قبل يوم واحد محرم"، مؤكداً أنه "لم يحدث ولو خرق واحد خلال الزيارة وهذا دليل على نجاح الخطة الأمنية".