انت الان تتابع خبر الكشف عن عدد زائري كربلاء في يوم عاشوراء - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف نائب محافظ كربلاء المقدسة، علي الميالي، اليوم الثلاثاء، عدد زائري المحافظة خلال زيارة عاشوراء، فيما أكد أن الخطة الأمنية حققت نجاحاً تاماً ولم يحدث أي خرق.
وقال الميالي لـ السومرية، إن "عدد الزائرين لمحافظة كربلاء المقدسة في يوم عاشوراء بلغ أكثر من 6 مليون زائر"، مبيناً أن الساعات القليلة المقبلة ستعلن احصائية مفصلة بشأن أعداد الزائرين".
وأضاف، أن "القوات الأمنية نشرت أكثر من 20 كاميرا حرارية في المحافظة وتم مسك الارض قبل يوم واحد محرم"، مؤكداً أنه "لم يحدث ولو خرق واحد خلال الزيارة وهذا دليل على نجاح الخطة الأمنية".