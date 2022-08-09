بجريمة مشابهة لمقتل نيرة أشرف.. مقتل طالبة جامعية في مصر

وذكرت وسائل اعلام مصرية ان "قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على الطالب المتهم، الذي أفادت المعلومات الأولية بأنه كان يريد الارتباط بها ورفضت".

واوضحت الوسائل ان "الواقعة رسميا بدأت بعد ورود بلاغ إلى قسم شرطة أول الزقازيق في الشرقية يفيد بتعرض فتاة للطعن على يد شاب، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".



واضافت تبين من التحريات الأولية أن "المتهم يدعى إسلام طرطور ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقام بقتل الفتاة سلمى بهجت، حيثُ يدرس الاثنان الإعلام في أكاديمية الشروق، وسدد المتهم للمجني عليها 17 طعنة، منها 15 طعنة من الأمام، وطعنتان من الخلف، لترقد في مدخل العمارة جثة هامدة غارقة في الدماء".

واشارت الوسائل الى انه "لوحظ على جسد المتهم أثناء التحقيقات بعض الرسوم والكتابات التي تعبر عن حبه للمجني عليها".



وبينت ان المتهم قال انه "كان مرتبطا عاطفيا بالمجني عليها، وساعدها في دراستها، إلا أنها تخلت عنه مؤخراً فأرداها قتيلة".

وتعد الواقعة مشابهة لما حدث قبل شهرين مع نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام بوابات جامعة المنصورة.

وأثارت القضية جدلا واسعا في البلاد، وصولا إلى الحكم بإعدام الجاني.

