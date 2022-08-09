الامم المتحدة: 'داعش' يحاول استغلال الوضع في أوكرانيا لشن هجمات في أوروبا

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن فورونكوف قوله: "على الرغم من ملاحظة وجود المتطرفين وأنشطتهم بشكل رئيسي في المجتمعات المتأثرة بالصراعات العنيفة، فإن داعش والإرهابيين المرتبطين به يسعون أيضا إلى التحريض على هجمات في مناطق لا تشهد نزاعات من أجل نشر الخوف وإظهار القوة".



وأضاف: "دعا تنظيم "داعش" أنصاره إلى شن هجمات في أوروبا مستغلين تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا" والأزمة في أوكرانيا".

