الاعلام والاتصالات: نجاح خطة عاشوراء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في قطاع الإعلام أسهم الجهد التنظيمي للهيئة في تسهيل مهمة وسائل الإعلام وإيجاد تغطيات إعلامية ارتكزت على المفاهيم العظيمة لواقعة الطف بما حملته من مضامين إنسانية وتوعوية، كما سهلت الهيئة منح سمات الدخول للصحفيين العرب والاجانب العاملين على تغطية الفعاليات المختلفة لزيارة عاشوراء في كربلاء وباقي المحافظات العراقية".واضافت: "أما في قطاع الاتصالات فقد ركزت الهيئة في إجراءاتها على التوجيه برفع قدرة شبكات الهاتف النقال وزيادة كفاءتها من خلال تخصيص عدد إضافي من القنوات الترددية، ونصب الابراج المتنقلة المؤقتة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد المكالمات الهاتفية وتناقل البيانات الخلوية نتيجة الزخم الكبير لأعداد الزائرين وتجمعهم في مساحة صغيرة".

واشارت الهيئة الى انه "جرى تعزيز هذه الإجراءات بجولات ميدانية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات والإشراف على غرف عمليات في مكاتب الهيئة والتي تعمل على معالجة المشاكل الفنية على منظومات الاتصالات وبشكل آني".



واوضحت ان "احصاءات ونتائج جولات الفرق الفنية والهندسية للهيئة سجلت استقراراً عالياً في خدمات الاتصالات ومستوى عالياً وكفوءاً في حجم تناقل البيانات وإجراء المكالمات وتبادل الرسائل القصيرة".

واعربت الهيئة "عن تقديرها للجهود الساندة من قبل العتبات المقدسة والحكومات المحلية والمؤسسات الأمنية والخدمية ووسائل الإعلام كافة وشركات الهاتف النقال التي أسهمت جهودها وتعاونها في تقديم خدمات اتصالية بجودة عالية للزائرين الكرام".

