بالصور من كربلاء.. استعدادات لـ'ركضة طويريج'

بغداد - ياسين صفوان - بدأت، مساء اليوم الاثنين، استعدادات في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء لمراسم "ركضة طويريج".

وتعتبر "ركضة طويريج" واحدة من أهم طقوس العاشر من محرم لإحياء مراسم استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، وتعود التسمية الى احد الأقضية التابعة لمحافظة كربلاء.

يذكر أن شهر محرم الذي يمثل أول أشهر السنة الهجرية، يكتسب أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا للأحداث المهمة التي وقعت فيه، لعل أبرزها واقعة "الطف" الشهيرة في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين وأهل بيته وصحبه (ع).