'أزمة الوقود' في نينوى.. نائب يوجه طلباً للكاظمي

بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقضاء على أزمة البنزين في نينوى، معتبراً إياها أرهقت المواطنين بطوابير من السيارات لمئات الأمتار.



وقال الشمري في بيان، "نرحب بقدوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع حجر الأساس لمطار الموصل، ونتقدم بالشكر والتقدير لجهوده الطيبة، كما نتقدم بوافر الشكر للجهود التي بذلها ويبذلها محافظ نينوى نجم الجبوري، كما لا ننسى توجيه الشكر للجهود التي بذلها عبد القادر دخيل المدير التنفيذي لإعمار الموصل".

وطالب الشمري الكاظمي بـ"استكمال الجهود الخيرة للنهوض بواقع المحافظة من خلال استئصال الفاسدين وهو مطلب كل أهالي المحافظة في استئصال كل بؤر الفساد منها وعلى رأسهم مدير صحة نينوى وهو مطلب شعبي وأن يضرب بيد من حديد على جميع الفاسدين بالدوائر الأخرى ممن تأشر لدينا عليهم ملفات فساد كبيرة وخطيرة".

كما طالب الكاظمي بـ"القضاء على أزمة البنزين في نينوى التي أرهقت المواطنين فهناك طوابير من السيارات لمئات الأمتار وتنتظر ساعات طويلة من اجل الحصول على أربعين لتر بنزين في دولة تعتبر من الدول المتقدمة عالمياً في تصدير وإنتاج الوقود"، مطالباً إياها أيضاً بـ"معالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها نينوى في الوقت الحاضر حيث تعيش المحافظة حالة صعبة جدا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وهذا الجو اللاهب ونطالب بتزويد المحافظة بحصتها الكاملة من الكهرباء".

ودعا الشمري الكاظمي الى "التدخل والقضاء على المحاصصة في الدوائر الخدمية وأن يتم التصدي للمناصب من قبل شخصيات ذات كفاءة ونزاهة وخبرة وإنهاء الوضع الحالي الذي وصلت فيه للأسف الشديد المحاصصة الى موظف الخدمة، فالمحافظة فيها من القامات العلمية من يشار لهم بالبنان وينبغي فسح المجال لهم لخدمة نينوى وأهلها".

وكان عضو مجلس النواب، محمد نوري العبد ربه أكد، اليوم الاثنين، وجود فساد كبير في شركة توزيع المنتجات النفطية، فيما توقع حدوث أزمة وقود خلال فصل الشتاء المقبل.