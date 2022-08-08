تعرفي إلى أضرار عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمام

وفي هذا السياق، سنتعرف على أضرار عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمام بالتفصيل، وأهم النصائح للحصول على شعر صحي، فعلى الرغم من أن صحة بصيلات الشعر مرتبطة بعدة عوامل أهمها " التغذية السليمة، الإكثار من شرب الماء، استخدام مستحضرات العناية المناسبة لنوعية الشعر" وذلك بخلاف طرق تصفيف الشعر والأدوات المستخدمة إلا أن طريقة العناية بالشعر بعد الاستحمام لها دور فعال في الحفاظ على صحة بصيلاته وقوة جذوره لنمو بالشكل الصحي السلي من دون أضرار لاحقة.أضرار عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمامالشعر بعد الاستحمام لا يجب تركه ليجف تلقائياً، كذلك يمنع استخدام مصففات الشعر على دراجة حرارة عالية لتجفيفه بسرعة، وعد غسله قبل النوم مباشراً، فجميعها أخطاء شائعة قد تتسبب في الأضرار التالية:

- ترك الشعر بعد الاستحمام مبللاً قد يؤدي إلى ضعف بصيلاته.

تشابك الشعر بعد الاستحمام وتركه من دون تجفيف قد يجعله أكثر عرضة للتكسر والتقصف.

- عدم تجفيف الشعر بعد الاستحمام، قد يساعد على تساقطه وإصابته بالقشرة المزمنة، وذلك بخلاف ظهور رائحة كريهة التي تنشأ بسبب البكتيريا نتيجة انعدام وجود الهواء.



- الشعر بعد الاستحمام يكو أكثر رضة للتقصف من الجذورإلى الأطراف وليس الأطراف فقط.

- عدم تمشيط وتجفيف الشعر بعد الاستحمام، تجعل فروة الرأس عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية المزمنة.