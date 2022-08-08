انت الان تتابع خبر انتهت باعتقال مطلوبين وضبط 'حشيشة'.. حصيلة عمليات أمنية في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم جمعة، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "قوة عسكرية من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين، ووفقاً لمصادر استخبارية، تمكنت من ضبط 2 كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة في قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة".وأوضح قائد العمليات أنه "تم ورود معلومات من مصادرنا بوجود مخبئ لأحد تجار المخدرات وبعد البحث والتفتيش تم ضبط كمية المادة المخدرة وتم تسليمها اصولياً لجهة الطلب".

ومن جانب اخر، اعلنت وكالة الاستخبارات في كربلاء، اليوم الاثنين، عن مداهمة بؤر ارهابية والقبض على عدة متهمين بقضايا جنائية مختلفة.

وقالت الوكالة في بيان تلقته الخليج 365، إن "وكالة الاستخبارات في كربلاء من خلال المنتسبي والضباط نفذت حملة مداهمات لأوكار الجريمة طالت عدد من المناطق في المحافظة".



وبينت ان "العملية اسفرت عن القبض على 14 متهم مطلوبين عن قضايا مختلفة منها المتاجرة بالمخدرات واخرين وفق المادة 4 ارهاب وضبط اسلحه متنوعه ومواد مخدره وادوات التعاطي"، مشيرة الى انه " تم احتالتهم للقضاء لينالوا جزاهم العادل".

واضاف البيان، ان "هذه العمليات سبقت الاستعدادات الامنيه لزيارة العاشر من محرم الحرام"، وفي ذات الوقت اثنت وكالة الاستخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء المواطنين لما لمسته من روح التعاون وتحمل المسؤوليه الوطنيه بالابلاغ عن الحالات المشبوهه".