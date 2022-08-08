'لم اتصنع'.. سيف نبيل يرد على منتقديه بعد غنائه لفيروز (فيديو)

وفي تصريحات لـ ET بالعربي ، قال نبيل : "في بعض الناس قالوا انه في نشاز، ما نشاز، لكن أبداً، أنا إنسان ملحن وبعرف شو غنيت".

وأضاف أن "ادائي باغنية فيروز كان على طريقتي الخاصة ولم أتصنع مطلقا به".





يذكر ان سيف نبيل، أحيا مجددا حفل أقيم في مهرجان قرطاج وعاد وغنى نفس الاغنية التي سببت له الكثير من الانتقادات.