تعود لهذه الإمبراطورية.. العثور على 233 قطعة أثرية في واسط (صور)

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز،" أن البعثة الاثرية انتهت من أعمال التنقيبات الأثرية التي جرت في تل أبو غافل وتلول رقم 4 و5 الواقعة في قاعدة الصويرة الجوية ، فضلا عن إنجاز الأعمال المتعلقه في البعثة على أكمل وجه من الناحية الفنية والادارية خلال المدة الزمنية وهي 150 يوما.وبين شلغم "ان البعثة انجزت عملها وفق الفترة الزمنية المحددة لها وظهر من خلال التنقيب ان التلال تعود للفترة الإمبراطورية الفرثية والتي تضمنت وحدات بنائية سكنية مشيدة بالبن".

وأشار الى انه " تم العثور على 233 قطعة اثرية وجرى تسليمها للمتحف العراقي".

