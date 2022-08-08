انت الان تتابع خبر أسعار النفط ترتفع والخام الأمريكي يتجه صوب الـ90 دولارا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ويتجه الخام الأمريكي صوب مستوى 90 دولارا للبرميل، ويأتي ذلك بعد أن تراجعت أسعار الخام الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهور.