إعادة 3 فتيات معنفات الى ذويهن في نينوى

أعادت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بمحافظة نينوى، اليوم الاثنين، فتاتين وإمراة هاربات الى ذويهن خلال عمليتين منفصلتين.

وقالت الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز إن "فتاتين وإمراة هاربات بسبب التعنيف تم اعادتهن الى ذويهن خلال عمليتين منفصلتين في محافظة نينوى".

واضافت، أنه "جرى التواصل مع ذويهن للوقوف على اسباب الخلافات والتعنيف ومنع تكرار ذلك، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المعنفين".

وتابع البيان، أن "الشرطة المجتمعية ستكون لها زيارات دورية للاطمئنان على سلامتهن وتقديم الدعم المعنوي لهن، ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة الذي تعمل بموجبه الشرطة المجتمعية لمتابعة شؤون ضحايا التعنيف الأسري".