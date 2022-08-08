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لتأمين زيارة عاشوراء.. انتشار أمني مكثف على حدود كربلاء

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن “قوات اللواء 37 (صفين) بالحشد الشعبي انتشرت على حدود محافظة كربلاء لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، حيث يقصد المحافظة ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه”.

وتستنفر الأجهزة الامنية في المحافظات الجنوبية كل عام بالتزامن مع زيارة العاشر من محرم، لوضع الخطط الكفيلة لحماية الزائرين الوافدين إلى كربلاء، بغية منع الخروقات الأمنية التي قد تواجه الزائرين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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