انت الان تتابع خبر انقطاع التيار الكهربائي في محافظات جنوبية عدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعرضت محافظات عراقية عدة، اليوم السبت، الى انقطاع التيار الكهربائي.
وقال الناطق باسم الكهرباء احمد العبادي في حديث لـ الخليج 365، "علمنا قبل قليل بوجود اطفاء للتيار في المحافظات الجنوبية
ولحظة علمنا بالاسباب سيتم الابلاغ عن الاسباب".
ولحظة علمنا بالاسباب سيتم الابلاغ عن الاسباب".
الى ذلك، أفاد مصدر مطلع، أن "المحافظات العراقية التي خرجت عنها الكهرباء الوطنية هي البصرة وذي قار وميسان وبابل".
وكانت محافظات جنوبية عدة تعرضت أمس لانقطاع تام، فيما أكدت وزارة الكهرباء وجود عارض فني.