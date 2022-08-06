انقطاع التيار الكهربائي في محافظات جنوبية عدة

وقال الناطق باسم الكهرباء احمد العبادي في حديث لـ الخليج 365، "علمنا قبل قليل بوجود اطفاء للتيار في المحافظات الجنوبيةولحظة علمنا بالاسباب سيتم الابلاغ عن الاسباب".

الى ذلك، أفاد مصدر مطلع، أن "المحافظات العراقية التي خرجت عنها الكهرباء الوطنية هي البصرة وذي قار وميسان وبابل".