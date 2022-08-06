انت الان تتابع خبر تظاهرات في السليمانية.. اعتقال نواب وصحفيين وناشطين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تظاهر العشرات، اليوم الاثنين، في محافظة السليمانية احتجاجاً على الاوضاع التي يعيشها اقليم كردستان، فيما اعتقلت قوات الأمن هناك نواباً وصحفيين وناشطين.
وقال الناشط المدني الكردي، اوان عثمان، لـ الخليج 365، إن "تظاهرة خرجت في محافظة السليمانية بناء على دعوة رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد لإقامة وقفات وتظاهرات في الساحات العامة للمطالبة بتغيير نظام الحكم في إقليم كردستان".
وبين عثمان، أن "قوات الأمن عملت على فض التظاهرة واعتقلت عدداً من نواب وقيادات الجيل الجديد، بالإضافة إلى صحفيين وناشطين".
وأشار إلى أنه "قوات الأمن في كردستان، اعتقلت قبل يومين أيضاً صحفيين وناشطين وقياديين تابعين للجيل الجديد".
وبين عثمان، أن "قوات الأمن عملت على فض التظاهرة واعتقلت عدداً من نواب وقيادات الجيل الجديد، بالإضافة إلى صحفيين وناشطين".
وأشار إلى أنه "قوات الأمن في كردستان، اعتقلت قبل يومين أيضاً صحفيين وناشطين وقياديين تابعين للجيل الجديد".