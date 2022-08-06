العراق يبدي موقفاً من القصف الإسرائيلي على غزة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "العراق يعرب عن إدانتهِ واستنكارهِ للعدوان الصهيونيّ، الذي استهدف مناطق مُتعددة بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عددٍ من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة أخرين".وأضافت، أن "لغةَ العنفِ التي ينتهجها الكيان الصهيونيّ تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتُكرّس مناخ التوتر، وذلك لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل".

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفاً على شقة سكنية في فرج الشفاء بمدينة غزة ما أسفر عن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري.

وأسفر القصف الإسرائيلي بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى مقتل 15 فلسطينياً، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.