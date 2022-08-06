الكهرباء تستثني هذه المدينة من القطع المبرمج

وقال متحدث الوزارة، أحمد موسى، لـ الخليج 365، إنه "تم استثناء المدينة القديمة بمحافظة كربلاء المقدسة من القطع المبرمج".

وأشار إلى أنه "سيكون يومي التاسع والعاشر من محرم الحرام إستثناءً تاماً لعموم المحافظة ومدنها احياءً لزيارة الامام الحسين عليه السلام".



ويحيي الملايين ليلة العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) في محافظة كربلاء المقدسة.