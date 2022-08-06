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طلب برلماني إلى الحلبوسي لعقد 'جلسة استثنائية'.. لهذا السبب (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب برهان المعموري، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى عقد جلسة "استثنائية" لحل البرلمان.
وقال المعموري، بحسب وثيقة موجهة للحلبوسي، تابعتها الخليج 365، إنه "استناداً إلى أحكام المادة 64 من الدستور والتي نصت، على: أولاً/ يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءً على طلب من ثلث اعضائه وبالنظر لعدم قيام مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية استناداً إلى احكام الماة 70 من الدستور واخفاقه في تنفيذ التزاماته الدستورية يرجى تفضلكم بالموافقة على حل مجلس النواب وعقد جلسة استثنائية لهذا الغرض استناداً لأحكام المادة 58 من الدستور وتحديد موعداً للانتخابات المبكرة".

أدناه الوثيقة:
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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