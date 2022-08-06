طلب برلماني إلى الحلبوسي لعقد 'جلسة استثنائية'.. لهذا السبب (وثيقة)

وقال المعموري، بحسب وثيقة موجهة للحلبوسي، تابعتها الخليج 365، إنه "استناداً إلى أحكام المادة 64 من الدستور والتي نصت، على: أولاً/ يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءً على طلب من ثلث اعضائه وبالنظر لعدم قيام مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية استناداً إلى احكام الماة 70 من الدستور واخفاقه في تنفيذ التزاماته الدستورية يرجى تفضلكم بالموافقة على حل مجلس النواب وعقد جلسة استثنائية لهذا الغرض استناداً لأحكام المادة 58 من الدستور وتحديد موعداً للانتخابات المبكرة".أدناه الوثيقة: