قيادي صدري يؤكد: مستمرون بالاعتصام

وقال الاعرجي في منشور عبر فيسبوك، "مستمرون بالاعتصام حتى تتحقق المطالب".

ودخل اعتصام المتظاهرين يومه السابع على التوالي، مؤكدين على ضرورة عدم انسحابهم من مكان الاعتصام، قبل تحقيق مطالبهم، التي شدد عليها الصدر، قبل يومين، ومنها حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

