انت الان تتابع خبر تحديد موعد للقاء الصدر بالعامري والفياض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سيلتقي رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العامري والفياض سيكونان عصر اليوم في ضيافة الصدر، بالحنانة في النجف الأشرف".
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الصدر، الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، وقالت الأخيرة عقب اللقاء، إنها بحثت أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية".