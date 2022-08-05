تحديد موعد للقاء الصدر بالعامري والفياض

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العامري والفياض سيكونان عصر اليوم في ضيافة الصدر، بالحنانة في النجف الأشرف".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الصدر، الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، وقالت الأخيرة عقب اللقاء، إنها بحثت أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية".

