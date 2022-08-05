خطيب صلاة الجمعة: متضامنون مع قرار الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

وقال الموسوي في خطبته التي تابعتها الخليج 365، إن "العراق أصبح أسيرا للفساد"، مبينا ان "تفشي المخدرات نتاج الأحزاب المتسلطة".

وتابع، "وصلنا إلى نتائج مخجلة منها انعدام الثقة بالطبقة السياسية"، داعيا العراقيين الى "طلب الإصلاح".



وأردف الموسوي، "نعلن تضامننا مع الصدر بالدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة"، مستدركا "مشروعنا الإصلاحي سيبقى".

واشار الى ان "من أهم عوامل التغيير تحمل المسؤولية"، لافتا الى ان "حكومات التوافق تسببت بخسائر الكثير للأموال ونقص الخدمات".

ولفت الموسوي الى، ان "حب الوطن يحتاج التضحية بالوقت والنفوس"، مبينا ان "الثقة انعدمت لدى الشعب بالطبقة السياسية".

وأوضح، ان "المرجعية الدينية رفضت استقبال بعض السياسيين بشكل قاطع حتى أغلقت بابها بوجوهم"، مشيرا الى ان "المرجعية ما زالت تقف إلى جانب إرادة الشعب".



وختم الموسوي بالقول، "من لم ينصر الإصلاح سيكون أسير الميليشيات والفقر"، لافتا الى ان "يجب على الجميع المناصرة وعدم الجلوس والاتكال على الغير"، مشيرا الى ان " كل حركات الإصلاح التاريخية حصلت بالتضحية".