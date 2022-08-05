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بغداد - ياسين صفوان - خطيب صلاة الجمعة: العراق أصبح أسيراً للفساد - عاجل

خطيب صلاة الجمعة: خسرنا الكثير من الأنفس بسبب "حكومات التوافق" - عاجل

السيد الموسوي: نعلن تضامننا مع الصدر بالدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

السيد الموسوي: من أهم عوامل التغيير تحمل المسؤولية

السيد الموسوي: يا أيها العراقيون هبوا لطلب الإصلاح

السيد الموسوي: وصلنا إلى نتائج مخجلة منها انعدام الثقة بالطبقة السياسية

السيد الموسوي: تفشي المخدرات نتاج الأحزاب المتسلطة