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خطيب صلاة الجمعة: خسرنا الكثير من الأنفس بسبب 'حكومات التوافق' - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - خطيب صلاة الجمعة: العراق أصبح أسيراً للفساد - عاجل
خطيب صلاة الجمعة: خسرنا الكثير من الأنفس بسبب "حكومات التوافق" - عاجل
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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