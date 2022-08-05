وفاة فنان عراقي شهير – عاجل

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان سعد مجيد ،والذي وافته المنية هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

يذكر ان الفنان سعد ممثل عراقي من مواليد بغداد بدا مشوار الفني في الدوبلاج و شارك في الجزء الأول من برنامج "افتح ياسمسم" بإشراف الفنان الكبير فيصل الياسري، وبعد الأحداث التي مرت بالعراق توقف الدوبلاج، أما في التسعينيات فكانت لي تجربتان في الأردن، بعدها حدث انقطاع، وكانت العودة في العام 2009، حيث قمت بدبلجة عملين في سوريا.

بدا في التلفزيون في مسلسل (ودار الزمن) لنبيل يوسف، وهو أول مسلسل درامي عام 1986 وكذلك دوري في مسلسل (البقاء على قيد العراق) للمخرج أكرم كامل والمؤلف حامد المالكي، وأعتبر مسلسل "الإيدز" الذي صور في سوريا، والذي حظي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور من أهم الأعمال التي مثلت فيها، وأيضا مسلسل "سواد الليل، أما المسلسل "أمطار النار".مسلسل "امرأة في الثلاثين" وهو من تأليف صباح عطوان ويعد بمثابة الجزء الثاني، ولكن بشكل منفصل عن المسلسل العراقي الشهير "فتاة في العشرين"، والمسلسل الآخر هو ( ألماز) أيضا من تأليف صباح عطوان.