بلاسخارت تكشف ما تمت مناقشته مع الصدر – عاجل

وقالت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي: "ناقشنا مع الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية، ولقاؤنا معه كان جيداً".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الممثلة الأممية جينين بلاسخارت في منزله بالحنانة في محافظة النجف.ويعتصم أنصار التيار الصدري لليوم السابع على التوالي داخل مجلس النواب في المنطقة الخضراء، احتجاجا على ترشيح محمد الشياع السوداني لرئاسة الحكومة، ورفضا للمحاصصة السياسية.

والأربعاء الماضي، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل مجلس النواب.

فيما أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، عن تأييده للانتخابات المبكرة التي دعا لها الصدر، مؤكدا أن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات.