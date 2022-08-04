الديمقراطي الكردستاني: حل البرلمان واعادة الانتخابات مرهون بهذه الاشياء

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، اليوم الخميس، ان خيارات حل البرلمان الحالي واعادة الانتخابات تحتاج لجملة مقومات منها تخصيص مبالغ مالية كافية لذلك.



وقال عبد الكريم في حديث للسومرية نيوز، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني اصبح يدرك خطورة الوضع السياسي الحالي في العراق وهو مع جميع الحلول التي تؤدي للخروج من المأزق السياسي القائم سواء كانت بحل البرلمان واعادة الانتخابات اوغيرها".

واضاف ان "خيارات حل البرلمان واقامة انتخابات مبكرة رغم انه مطروحة لكن ليس خيارات أنية لاحتياجها لمقومات منها حكومة دائمية تستمر لعام أو أكثر تستطيع اقرار موازنة وتخصيص مبالغ مالية كافية ووقت لتهيئة الظروف المناسبة لهذه الانتخابات".

وتابع ان "خيار حل البرلمان ممكن ان يحصل تغيير في العملية السياسية، لكن ليس تغيير جذري لوجود الاحزاب والكتل السياسية نفسها".

ويوم أمس، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل مجلس النواب.

فيما أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، عن تأييده للانتخابات المبكرة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.