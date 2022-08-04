لجنة الصدر تصل ساحة الاحتفالات لمتابعة استعدادات إقامة صلاة الجمعة الموحدة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

وصلت اللجنة المركزية التي أعلن تشكيلها، وزير الصدر، صالح محمد العراقي، لتنظيم التظاهرات، إلى ساحة الاحتفالات.



وذكر إعلام التيار الصدري في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة المركزية لثورة عاشوراء، ومن ساحة الاحتفالات، تجري جولة لمتابعة الاستعدادات النهائية لاقامة صلاة الجمعة الموحدة".

ومن المقرر ان تجرى الصلاة الموحدة يوم غد الجمعة، في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.