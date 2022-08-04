المتظاهرون يؤكدون : سنصلي في الخضراء

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بغداد - ياسين صفوان - لليوم الخامس على التوالي استمرار الاعتصامات داخل مبنى البرلمان وسط مواقف ثابتة للمتظاهرين

يوم جديد والاعتصامات مستمرة وفق تنظيم وانسايبية لحركة المتظاهرين مابين أروقة البرلمان وصولاً إلى بوابته الرئيسية في مشهدٍ لا يوحي أن العودة إلى المنازل قريبة



أما فكرة الانسحاب بحسب قول محتجين فمتروكة لإشاراتِ زعيمهم السيد مقتدى الصدر

من داخل المنطقة الخضراء وجه وزير الصدر اتباعه بإقامة صلاة موحدة تجمع بغداد والكوت وكربلاء والنجف في ساحة الاحتفالات يوم الجمعة المقبل في أول صلاة ستقام في هذا المكان بعد ما كان حكراً على السياسيين فقط على حد وصف

هنا في البرلمان بقاء المعتصمين من عدمه لا يعني أن مشهد الاعتصامات قد انتهى ومن يختلف ؟ على أن الصدر هو الأكثر تمكناً في قيادة دفة الشارع مقارنة بحلفائه وخصومهِ وفقا للمجريات