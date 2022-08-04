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إريك تين هاغ يكشف عن موقفه تجاه تصرفات رونالدو

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-04 | 09:01

إريك تين هاغ يكشف عن موقفه تجاه تصرفات رونالدو

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اعتبر إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن مغادرة ولاعبين آخرين ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة الودية ضد رايو فايكانو الإسباني الأحد "غير مقبولة".
وبعدما خسر ضد أتلتيكو مدريد الإسباني 0-1 في أوسلو السبت الماضي، اختتم مانشستر يونايتد الفترة الاستعدادية للموسم بالتعادل 1-1 مع رايو فايكانو على ملعب "أولد ترافود" في اليوم التالي.

وشارك رونالدو في الشوط الأول من المباراة في أول ظهور له منذ نهاية الموسم الماضي، بعدما غاب عن الجولة التحضيرية في تايلاند وأستراليا "لأسباب عائلية"،وشوهد اللاعب الراغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد يغادر أرض الملعب مع مواطنه ديوغو دالو قبل نهاية المباراة.

ولم يتحدث المدرب الهولندي مع الإعلام بعد المباراة، لكنه أعرب عن امتعاضه من تصرف رونالدو هذا في حديث مع منصة "فِيابلاي".

وقال في هذا الصدد إن "كثيرين بمن فيهم رونالدوغادروا إلى منازلهم، هذا أمر غير مقبول للجميع".

وتابع: "أقول لهم إن ذلك غير مقبول، إننا فريق، مجموعة واحدة وأن عليكم أن تبقوا حتى النهاية".

وسيتولى تن هاغ مهمته الرسمية الأولى في المرحلة الافتتاحية من الدوري الممتاز الأحد ضد ضيفه برايتون.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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