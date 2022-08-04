السومرية تنشر قائمة بالطرق المزدحمة والمقطوعة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلنت مديرية المرورالعامة، اليوم الخميس، عن قائمة بالطرق المزدحمة والمقطوعة في العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دوريات ومفارز مديرية المرور العامة باشرت في الساعة (٦٣٠) من صباح هذا اليوم بتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية".

واضافت انه "في جانب الرصافة شهدت حركة السير والمرور انسيابية في معظم التقاطعات والساحات في جانب الرصافة وذلك لتعطيل الدوام في بعض الدوائر الرسمية مع بعض الكثافة الصباحية في تقاطع الجادرية وتقاطع المعسكر وتقاطع قرطبة وتقاطع جامع النداء"، مشيرة الى انه "لا توجد قطوعات في جانب الرصافة اليوم".

وتابعت انه "في جانب الكرخ كانت حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية وانسيابية جيدة، وبعض الكثافات المسيطر عليها من قبل مفارزنا وخصوصاً التقاطعات القريبة من القطوعات".

واوضحت ان "تقاطع وزارة الخارجية بأتجاه الخرطوم مقطوع امام سير المركبات وكذلك نفق الزيتون بأتجاه تقاطع الخرطوم مغلق ذهاباً واياباً".