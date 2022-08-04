فيديو يحبس الأنفاس.. الحبال تحاصر مظليا والنجاة في اللحظة الأخيرة

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن الحادثة وقعت أورغانيا، شمالي إسبانيا، بينما كان كيفن فيليب يمارس القفز الأكروباتي الحر الذي يتحدى الجاذبية في المنطقة.

ووثق شريط فيديو لحظات واجه فيها المظلي السويسري مشكلة خطيرة، وهي تشابك جسمه بحبال المظلة، واستمر الاضطراب في حركة المظلي فترة من الوقت.