انتعاش أسعار النفط العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا، أو 0.25٪ ، عند 97.02 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:26 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا، بزيادة 0.40٪، عند 91.03 دولارًا.وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أضعف مستوياتهما منذ فبراير/شباط في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ومع اتفاق أوبك+ على رفع هدف إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 0.1٪ من الطلب العالمي على النفط.

وعمدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم أوبك+، إلى زيادة الإنتاج في السابق لكنهم كافحوا لتحقيق الأهداف لأن معظم الأعضاء استنفدوا بالفعل إمكانات إنتاجهم.



وبينما طلبت الولايات المتحدة من المجموعة زيادة الإنتاج، فإن الطاقة الفائضة محدودة وقد تكون السعودية مترددة في زيادة الإنتاج على حساب روسيا التي تعرضت لعقوبات بسبب الغزو الأوكراني الذي وصفته موسكو بأنه "عملية خاصة".

وخيمت على توقعات الطلب على النفط بسبب المخاوف المتزايدة من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا ، وضائقة الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة، وسياسة صارمة بشأن صفر COVID-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع انخفاض الصادرات وخفض المصافي للتدفقات، في حين سجلت مخزونات البنزين أيضًا زيادة مفاجئة مع تباطؤ الطلب.

