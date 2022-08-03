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'يويفا' يعلن عن الية جديدة لمراقبة التسلل خلال الموسم المقبل

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-03 | 16:59

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاربعاء، عن اعتماد تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي، بدءً من مباريات الموسم المقبل.
وقال "يويفا" في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني منذ قليل: تقرر تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي عن طريق أجهزة الاستشعار في الكرات المخصصة".

واضاف، ان "ذلك سيطبق في مباراة السوبر الأوروبي المقبلة بين وفرانكفورت الألماني، وكذلك في مسابقة بدءً من دور المجموعات في الموسم الجديد، ودوري المؤتمر الأوروبي، والدوري الأوروبي".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
Alsumaria Tv
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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