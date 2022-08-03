'يويفا' يعلن عن الية جديدة لمراقبة التسلل خلال الموسم المقبل

وقال "يويفا" في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني منذ قليل: تقرر تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي عن طريق أجهزة الاستشعار في الكرات المخصصة".

واضاف، ان "ذلك سيطبق في مباراة السوبر الأوروبي المقبلة بين ريال مدريد وفرانكفورت الألماني، وكذلك في مسابقة دوري أبطال أوروبا بدءً من دور المجموعات في الموسم الجديد، ودوري المؤتمر الأوروبي، والدوري الأوروبي".

