ايران تنفي وجود خليفة الظواهري على اراضيها

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن مالكي قوله: "ننفي وجود سيف العدل أحد القادة المحتملين لزعامة تنظيم القاعدة في إيران"، مضيفا "إن نشر مثل هذه الأخبار عبر الإنترنت هو عمل أجنبي وأميركي قاموا به بسبب تورطهم في دول أخرى".ويعتبر "سيف العدل" واحداً من أبرز المرشحين لتولي زعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري بطائرة أمريكية مسيرة في أفغانستان.

وكانت شبكة "سي أن أن" الأمريكية قد نقلت أمس الثلاثاء، عن مصدر أمريكي مسؤول قوله إن "مقتل الظواهري أثار "قضية مُلحة" لإيران وعليها أن تختار بين إيواء خليفة الظواهري أو طرده".

وأشار المصدر الأمريكي أنه "كان من المستحيل أن يتواجد الظواهري في كابول دون دعوة وموافقة عدد صغير على الأقل من قادة طالبان، سواء كان ذلك من شبكة حقاني أو جزءا آخر من المجموعة".



وقتل زعيم تنظيم القاعدة، المصري أيمن الظواهري، في عملية نوعية نفذتها طائرة دون طيار في كابول، وتصدر اسم "سيف العدل" التوقعات لتولي قيادة التنظيم خلفا للظواهري.