بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - عطلت محافظة بغداد، الدوام الرسمي ليوم غد الخميس؛ بسبب ارتفاع درجات الحرار، فيما أكدت استمرار سير امتحانات المراحل المنتهية.



وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظ بغداد محمد العطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس الموافق 4 / 8 / 2022، في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، نتيجة إرتفاع درجات الحرارة، مع استمرار سير امتحانات المراحل المنتهية".



وكانت محافظات المثنى وبابل وواسط والديوانية والنجف وديالى والبصرة، قد قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ فيما تم استثناء طلبة السادس الإعدادي.