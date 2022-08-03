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بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - عطلت محافظة بغداد، الدوام الرسمي ليوم غد الخميس؛ بسبب ارتفاع درجات الحرار، فيما أكدت استمرار سير امتحانات المراحل المنتهية.
وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظ بغداد محمد العطا، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس الموافق 4 / 8 / 2022، في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، نتيجة إرتفاع درجات الحرارة، مع استمرار سير امتحانات المراحل المنتهية".

وكانت محافظات المثنى وبابل وواسط والديوانية والنجف وديالى والبصرة، قد قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ فيما تم استثناء طلبة السادس الإعدادي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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