انت الان تتابع خبر 'اللجنة المركزية' تصدر توجيهات جديدة للمتظاهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجهت اللجنة بحسب بيان أصدرته، ورد لـ الخليج 365، بـ"التعاون التام مع الأجهزة الأمنية واللجان التنظيمية والسيطرات في الذهاب والاياب".

وأضافت، أنه "يكون الانطلاق يوم الجمعة صباحاً باتجاه بغداد من المحافظات التالية (النجف الاشرف، كربلاء المدقسة، بابل، واسط)، داعية إلى جلب كمامة وكفن وتربة وسجادة ومنشفة للرأس".



وطالبت "بعدم الذهاب إلى أي مكان فرعي أو شخصي منعاً للإحراج ولأسباب أمنية"، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك مكاناً واحداً خاصاً للنساء مع عدم لبس الأكفان رجاءً".

وبينت، أنه "سيكون هناك نقل مجاني داخلي ومن جميع مناطق بغداد"، مشددة على ضرورة "عدم حمل السلاح مطلقاً".

ودعت إلى "الالتزام بالشعارات والهتافات واللافتات الحسينية المركزية، ولا يرفع إلا علم العراق وراية الإمام الحسين (عليه السلام)"، داعية أيضاً إلى "لبس السواد لعزاء الإمام الحسين (ع)".



وفي وقت سابق، أشار "وزير" الصدر إلى "إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع".

ودخل المتظاهرون إلى مبنى البرلمان، يوم السبت الماضي، بعد إسقاط الحواجز الكونكريتية التي كانت تحول بينهم، وبين المنطقة الخضراء.

ووصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وصول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، بأنه "تحرير" للمنطقة الخضراء، المحصّنة أمنياً.

ودعا الصدر يوم الأحد الماضي، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، مؤكداً عدم تكرار مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016.

