واشنطن تقرر توسيع عقوباتها ضد روسيا

وتضم قائمة العقوبات الجديدة 13 فردا وحوالي 30 كيانا قانونيا.

ومن بين من شملتهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، ونائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف.



وفي وقت سابق، وسعت كندا العقوبات المفروضة على روسيا، لتشمل 43 فردا و17 كيانا قانونيا.