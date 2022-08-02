النصر: الأزمة الأخيرة قربت الفرقاء السياسيين

وقال البهادلي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الأزمة الأخيرة التي وصلت لأوجها قبل يومين قربت الفرقاء السياسيين أكثر من قبل، ولاحت بوادر الحل".

وتوقع، أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمتظاهرين بإخلاء قاعة مجلس النواب بأنها "بادرة أولى يجب استثمارها بشكل حقيقي لانفراج الأزمة".



وتابع، أن "الإطار كان ولا زال يسعى لإيجاد تفاهمات مع كافة القوى السياسية"، لافتاً إلى أن "التيار الصدري كان أحد أعمدة الاطار التنسيقي لكن الانتخابات ونتائجها سببت الأزمة".

وأوضح البهادلي، أن "الحلول لا تأتي ما لم يجلس جميع الاطراف على طاولة حوار".

