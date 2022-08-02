وسط احتدام التوتر.. طائرة بيلوسي تهبط في مطار تايوان

وتعد بيلوسي أرفع مسؤول أميركي منتخب يزور تايوان منذ رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش عام 1997.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصلت بيلوسي إلى ماليزيا، في ثاني محطة من جولتها الآسيوية التي ترفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية محطتها اللاحقة.



واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت بيلوسي تايوان.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتقول إنها تريد أن تستردها بالقوّة إن اقتضى الأمر.