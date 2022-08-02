طائرات تركية تقصف مواقع لحزب العمال في دهوك

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الطائرات التركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني ضمن محيط قرية سكيرى في قضاء العمادية بمحافظة دهوك".

وبحسب المصدر، "لم تعرف إذا كانت هناك خسائر بالأرواح أم لا".



وفي 20 تموز، تعرض مصيف برخ في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.