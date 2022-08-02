مدير مكتب الصدر يوضح بشأن إخلاء البرلمان من المعتصمين

وقال الجابري في مقطع مصور ورد لـ الخليج 365، إن "النقاط التي أصدرها صالح محمد العراقي نابعة عن وعي وعن ثقافة عالية لترتيب وتنظيم كل الاعتصام".

و بشأن نقطة إخلاء البرلمان، بين الجابري، أن "المقصود هو إخلاء قاعة مجلس النواب فقط مع بقاء المعتصمين داخل الأروقة وحتى خارج البرلمان".



وكان "وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه في وقت سابق من اليوم، المتظاهرين بإخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول مجلس النواب ومقترباته.