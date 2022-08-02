انت الان تتابع خبر الخزعلي: العامري قارع النظام البائد ودافع عن العراقيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
وصف الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بأنه "شيخ الإطار".
وقال الخزعلي في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "العامـري، يبقى شـيخ المجاهديـن، الذي شهدت لـه سـاحات البطولة بالمواقف المشرفة، ابتـداء مـن مقارعتـه للنظام العفلقـي البائـد، وصولاً الى وقفتـه المعروفة في الدفـاع عـن
العراق والعراقييـن إبـان الغـزو الداعشي، فهـو بقيـة السـيف، ورفيـق الشهداء القـادة، الذي سيبقى سائرا عـلى دربهـم في توحيد الكلمة ورص الصفوف".
واختتم الخزعلي، تغريدته بوسم قال فيه، إن "العامري شيخ الإطار".